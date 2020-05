Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht vor der Volksbank

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag vor der Volksbank an der Oeseder Straße ereignete. Eine etwa 75 Jahre alte Frau mit grauen, gelockten Haaren wurde dabei beobachtet, wie sie gegen 10.30 Uhr mit ihrem blauen Opel beim Rangieren gegen einen geparkten Kleinwagen stieß. Obwohl die Seniorin einem Zeugen zunächst versicherte sich um den Schaden zu kümmern, tat sie dieses nicht und fuhr einfach davon. Der blaue Opel dürfte eine leichte Beschädigung im linken Frontbereich haben. Die Unfallverursacherin und sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Telefon: 05401-879500.

