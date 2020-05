Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Quakenbrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in den Globomarkt an der Farwicker Straße. Zwei unbekannte Täter verschafften sich gegen 03 Uhr Zugang zum Objekt, suchten die Büroräume auf brachen dort ein Wertbehältnis auf. Es wurden Bargeldeinnahmen entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05431/90330 oder 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell