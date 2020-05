Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbrecher waren in Hördinghausen aktiv

Bad Essen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in zwei Objekte an der Hördinghauser Straße eingedrungen. Auf einem Anwesen hebelten die Kriminellen einen Werkraum auf und nahmen zahlreiche Werkzeuge mit, ähnliches Diebesgut erbeuteten sie wenige Grundstücke entfernt aus einer Garage und einem Gartenhaus. Mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte ein mit zwei Personen besetzter älterer roter Transporter, der in der betreffenden Nacht in der Straße Westort aufgefallen war. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

