Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Stromschlag- Jugendlicher verstarb im Krankenhaus

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kletterte ein 16-Jähriger am frühen Morgen des 26.04.2020 auf einen abgestellten Zug, kam dabei zu nahe an die Oberleitung und erlitt einen folgenschweren Stromschlag. Der Jugendliche kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus und verstarb dort in der Nacht zu Freitag.

