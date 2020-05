Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Diebstahl von Schulbaustelle

Bramsche (ots)

Auf einer Baustelle am Greselius-Gymnasium, Malgartener Straße, wurden in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen diverse Werkzeuge, Maschinen und Baumaterialien entwendet. Unbekannte Täter brachen dazu mehrere Baucontainer auf und schafften auch freistehendes Baumaterial fort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Der oder die Täter werden ihre Beute mutmaßlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann oder sonst Beobachtungen machte, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

