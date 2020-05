Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink das Ziel von Dieben

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen machten sich ein oder mehrere Unbekannte an drei Schuppe auf dem Gelände des Gemeinschaftszentrums Ziegenbrink zu schaffen. Auf dem Grundstück am Hauswörmannsweg wurden aus mindestens einem Schuppen Werkzeuge, Arbeitsmaschinen, motorbetriebene Gartengeräte und ein Satz Winterkompletträder auf Alufelgen entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

