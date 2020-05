Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Stufenschalungen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Wochenende 17 Stufenschalungen aus Stahl von einer Baustelle an der Wersener Straße gestohlen. Die Täter haben sich dabei über den Bauzaun auf das schräg gegenüber der Föhrenstraße befindliche Grundstück begeben und die dort gelagerten, jeweils etwa zehn Kilogramm schweren, Metallschalungen mitggenommen. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

