Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter versuchen Geldspielautomaten aufzubrechen

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

In einer Tankstelle an der Sittarder Straße versuchten unbekannten Täter am 1. März (Sonntag), zwischen 1.05 Uhr und 1.24 Uhr, einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht.

