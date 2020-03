Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

An der Goethestraße wurde an einem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Samstag, 29. Februar, zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

