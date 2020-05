Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch an der Langen Straße

Dissen (ots)

Unbekannte sind bereits in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus an der Langen Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das ländliche gelegene Gebäude ein und sahen sich darin nach Wertgegeständen um. Bei ihrer Suche wurden sie schließlich fündig und konnten unerkannt mit Schmuck entkommen. Wem in der betreffenden Nacht im Bereich der Langen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Dissener Polizei. Telefon: 05421-921390.

