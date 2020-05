Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbrecher nahmen Werkzeug mit

Dissen (ots)

In de Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in der Mühlenstraße (Nähe Wiesenstraße) in einen Gartenschuppen ein und bedienten sich an den darin abgelegten hochwertigen Elektrowerkzeugen. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, ruft bitte bei der Polizeistation Dissen an. Telefon: 05421-921390.

