POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.08.2020

++ Diebstahl von Elektrowerkzeugen ++ Versuchter Diebstahl eines Mähroboters ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Emden - Zu einem Diebstahl von mehreren Elektrowerkzeugen kam es in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus einem Wohnhaus in der Hermann-Allmers-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Haustür gewaltsam Zugang in das Wohnhaus und entwendeten eine Handkreissäge, Akkuschrauber, ein Bolzenschussapparat und diverse Ladegeräte der Marke Makita. Der Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Versuchter Diebstahl eines Mähroboters

Emden - Ein bislang unbekannter Täter versuchte von einem Grundstück in der Hermann-Allmers-Straße einen Rasenmähroboter inklusive der in den Boden eingelassenen Drähte zu entwenden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend, 22:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr. Letztlich wurde das Diebesgut allerdings zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Am gestrigen Vormittag wurde in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 13:30 Uhr ein grauer Suzuki Alto durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Suzuki stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz einer Grundschule in der Wiesenstraße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Weener.

