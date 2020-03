Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Zusammenstoß

Durbach (ots)

Ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Halbgütle zur Heimbach ereignet hat. Ein 72 Jahre alter Citroen-Fahrer war vom Halbgütle nach links in die Straße Heimbach abgebogen und hatte mutmaßlich die Vorfahrt eines, von links kommenden und in Richtung Heimbach fahrenden, 18-Jährigen Golf-Fahrers missachtet. Sowohl die beiden Fahrer als auch die Mitfahrer blieben unverletzt. Den Citroen-Lenker erwartet ein Bußgeld.

