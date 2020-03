Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Renitenter Dieb

Offenburg (ots)

Ziemlich aggressiv verhielt sich ein 39-jähriger Mann, der von einem Detektiv bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Freiburger Straße ertappt wurde. Gegen 13 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg davon verständigt, dass der mutmaßliche Dieb den Detektiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Auch den eintreffenden Beamten gegenüber verhielt sich der offensichtlich angetrunkene Mann alles andere als freundlich, so dass von einem Richter des Amtsgerichts Offenburg eine Gewahrsamnahme angeordnet wurde. Den renitenten Dieb erwarten nun mehrere Strafverfahren.

