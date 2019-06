Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Versuchter Diebstahl - Täter scheitern an Hoflader

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Samstag (08. Juni 2019), 09:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Lagerplatzes an der Straße Am Sportplatz, indem sie gewaltsam ein Tor an der Zufahrt öffneten. Auf dem Gelände versuchten sie, einen Hoflader der Marke Weidemann zu entwenden. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter beschädigten allerdings das Zündschloss des Fahrzeugs. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

