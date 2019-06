Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus war gar keiner!!

Goch (ots)

Der in der Nacht zu Samstag gemeldete Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Motzfeldstraße hat nicht stattgefunden. Bereits am Donnerstag, den 06.06., war die Feuerwehr Goch gegen 22:45 Uhr alarmiert worden, weil aus dem Haus eine hilflose Person gemeldet worden war. Da eine Gefahr für Leib oder Leben nicht auszuschließen war, entschlossen sich die Wehrmänner, sich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Den Wohnungsinhaber trafen sie dann jedoch unversehrt an. Dessen Bekannter entdeckte dann am Samstagmorgen die vermeintlichen Einbruchspuren und informierte die Polizei. An den nächtlichen Feuerwehreinsatz vermochte sich der 89jährige Eigentümer nicht zu erinnern. (SI)

