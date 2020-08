POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.08.2020

++ Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall vom 27.08.2020 ++ Fahrradfahrerin stürzt nach Unfall - Verursacher flüchtig! ++ Schnelle Tataufklärung nach Fahrraddiebstahl ++ Gewinnspielbetrug ++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Westoverledingen - Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall vom 27.08.2020

Westoverledingen - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden gestern mitteilte, kam es auf der Großwolder Straße (B70) zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Der Fahrzeugführer, der mittig auf der zweispurigen Fahrbahn fuhr, ist weiterhin flüchtig. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei flüchtigen Fahrzeug um einen grauen/anthrazitfarbenen Daimler-Benz mit Stufenheck und eckigen Rücklichtern gehandelt haben. Das Kennzeichenfragment EL-Y hat weiterhin Bestand. Ein weiterer Buchstabe in dem Kennzeichen ist jedoch nicht auszuschließen. Die Polizei bittet in dieser Sache erneut um Zeugenhinweise.

Westoverledingen - Fahrradfahrerin stürzt nach Unfall - Verursacher flüchtig!

Westoverledingen - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin machen können. Der Unfall ereignete sich am gestrigen Vormittag gegen 10:00 Uhr im Uhlenweg, Ortsteil Grotegaste in Fahrtrichtung Nordwallschloot. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte ein schwarzer Pkw, Daimler-Benz mit getönten Heckscheiben eine 35-jährige Frau aus Westoverledingen, die mit ihrem Fahrrad den Uhlenweg entlangfuhr. Bei dem Überholvorgang touchierte der Pkw den Gepäckträger der Fahrradfahrerin, sodass die Frau die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Leer - Schnelle Tataufklärung nach Fahrraddiebstahl

Leer - Über eine schnelle Tataufklärung nach einem Fahrraddiebstahl konnte sich eine 76-jährige Frau aus Leer freuen. Am Mittwochnachmittag erstattete die Frau eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls bei der Polizei. Sie hatte ihr Fahrrad am selben Tag für einen kurzen Augenblick unbeobachtet und unverschlossen an der Heisfelder Straße abgestellt, als es von einem bis dahin unbekannten Täter entwendet wurde. Noch am gleichen Abend konnte das Peugeot-Damenrad zum Verkauf auf einem Online-Anzeigen-Portal aufgefunden werden. Umgehende Ermittlungen führten letztlich dazu, dass das Fahrrad im Logaer Weg in Leer zum Verkauf angeboten wurde. Die Beamten fuhren die Adresse an und fanden nicht nur das entwendete Fahrrad der Anzeigenerstatterin vor, sondern auch ein grünes Mountainbike der Marke BULLS, dessen Eigentumsverhältnisse bislang nicht aufgeklärt werden konnten. Beide Fahrräder wurden im Anschluss sichergestellt. Das Damenrad konnte der 76-Jährigen heute wieder ausgehändigt werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 22-jährigen Mann aus Leer, gegen den nunmehr ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Leer - Gewinnspielbetrug

Leer- Am 27.08.2020 gegen 17:35 Uhr meldete ein 73-jähriger Mann aus Leer bei der Polizei, dass er einen Anruf erhalten habe, in welchem ihm ein Gewinn aus einem Zeitungsabonnement zugesichert wurde. Der Betroffene schilderte, dass er gegen 11:00 Uhr auf seinem Haustelefon von einer männlichen Person angerufen wurde, welche ihm einen hochwertigen Gewinn versprach. Der Anrufer bezog sich auf ein Zeitungsabonnement, in dessen Rahmen die Gewinnausschüttung stattgefunden hätte. Dem Leeraner sei die Wahl gelassen worden, ob er sich für einen Pkw oder eine sechsstellige Geldsumme entscheiden möchte. Der Geschädigte traf die Wahl der Bargeldausschüttung, erbat aber eine Bestätigungsmail. Diese wurde ihm nach Nennung seiner Email-Adresse zugesagt. Ferner wurde der 73-Jährige aufgefordert, nach Eingang der Email unter einer genannten Nummer, mit einem weiteren angeblichen Mitarbeiter Kontakt aufzunehmen. Dort sprach der Geschädigte dann mit einer männlichen Person, welche erläuterte, dass zum Erhalt der Geldsumme nur noch die Überweisung von 2500 Euro Gebühren auf ein genanntes Konto mit DE-Kennung ausstehen und dann der Bargeldgewinn sofort angezahlt würde. Der Geschädigte begab sich daraufhin zu seiner Hausbank und legte dort die Unterlagen bezüglich der Bestätigungsmail und der Kontoverbindung vor. Durch seinen Kundenberater wurde der Gewinnfall angezweifelt. Er empfahl dem Betroffenen, diesen Vorfall der Polizei zu melden, bevor er eine hohe Summe auf ein fremdes Konto überweist. Diesem Vorschlag leistete der betroffene Leeraner Folge, wodurch er die Erleidung eines empfindlichen Vermögensschadens abwenden konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es immer wieder zu solchen Anrufen mit Gewinnversprechen kommt. Es handelt sich bei diesen Anrufen in der Regel um Betrugsversuche, die vor allem daran zu erkennen sind, dass hohe Gebühren für eine Gewinnausschüttung gefordert werden. In manchen Fällen wird die Bezahlung, wie in diesem Fall, per Überweisung erfragt. Es sind auch häufig Fälle zu verzeichnen, in welchen die Opfer sogenannte Bezahlkarten erwerben sollen und die entsprechenden Wertcodes am Telefon durchgeben sollen. Die Polizei rät dazu, derartige Anrufe sofort zu beenden und keinesfalls Geldwerte zu übermitteln oder zu überweisen.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Emden - Am gestrigen Abend erhielt die Polizei gegen 21:30 Uhr einen Hinweis, dass eine männliche Person einen Pkw in der Straße "Am Burggraben" beschädigt hätte. Anhand einer Personenbeschreibung leiteten die Beamten mit mehreren Kräften eine Personenfahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter mit einer Glasflasche mehrfach auf die Frontscheibe eines weißen VW Polo ein. Der Polo befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz "Am Burggraben". Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit kurzen Haaren oder Glatze gehandelt haben. Weiterhin führte er einen Leinenbeutel mit sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

