Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Anlassbezogene Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Donnerstag, 27.08.2020 +++Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang+++

Leer/Emden (ots)

+++Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang+++

Westoverledingen - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin fährt mit seinem bzw. ihrem PKW (Daimler, anthrazit, Kennzeichenfragment: EL-Y) mittig auf der zweispurigen Fahrbahn der B70 (Großwolder Straße) in Fahrtrichtung Leer. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin (74 Jahre aus Papenburg) weicht aus und gerät mit ihrem PKW Daimler auf den rechten Grünstreifen. Die Fahrzeugführerin verliert die Kontrolle über ihren PKW und kommt schleudernd zurück auf die Fahrbahn. Dort prallt sie gegen einen weiteren entgegenkommenden PKW Renault. Die Fahrzeugführerin des Renault (61 Jahre aus Oldenburg) wird hierdurch schwer verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Papenburg erleidet durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Fahndung nach dem flüchtigen PKW verläuft bislang negativ. Der Unfallort wurde mit Hilfe eines speziellen Verfahrens vermessen. Die B70 war für die Unfallaufnahme für etwa 3 Stunden voll gesperrt.

