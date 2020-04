Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW kollidiert mit Baum - 22-Jähriger schwer verletzt

Rahden (ots)

Am Mittwochabend ist ein Rahdener bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Autofahrer (22), so die ersten Erkenntnisse, war zuvor gegen 21.30 Uhr mit einem VW auf der Nuttelner Straße in Richtung Wehe unterwegs gewesen. Ausgangs einer starken Rechtskurve geriet der Wagen im Bereich der Einmündung der Straße "Durch die Heide" aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dadurch wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten unter Einsatz eines Notarztes ins Krankenhaus Lübbecke.

Während der Unfallaufnahme mussten die Nuttelner Straße sowie die Husener Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ein Abschleppwagen sorgte für den Abtransport des verunfallten Wagens.

