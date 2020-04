Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall auf der Steinkreuzstraße: Polizei sucht Autofahrer

Minden (ots)

Nachdem ein Kind (12) am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Fahrrad zu Sturz gekommen ist, sich der beteiligte Autofahrer aber entfernte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 14.30 Uhr waren der 12-Jährige und ein Freund nach ersten Erkenntnissen auf ihren Fahrrädern hintereinander am rechten Fahrbahnrand der Steinkreuzstraße von der Feldstraße kommend in Richtung der Olafstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Meißener Straße" kam in gleicher Fahrtrichtung ein grüner SUV / Geländewagen von hinten und überholte die Kinder offenbar mit zu geringem Seitenabstand. Dadurch geriet der Junge mit dem Vorderrad gegen eine Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Da sich der beteiligte Autofahrer ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle entfernte, bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats nun unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise zu ihm.

