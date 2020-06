Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Autofahrerin aus Speyer fuhr auf das vor ihr stehende Auto auf. Die drei Insassen in dem stehenden Auto wurden durch den Unfall leicht verletzt.

