Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbruch vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben Sonntagnacht (17.05.2020) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen und bei einem weiteren am Mittwochmorgen (20.05.2020) durchsucht. Die beiden Männer stehen im Verdacht, das Schaufenster eines Geschäfts an der Marktstraße eingeschlagen und mehrere elektronische Geräte gestohlen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen in der Nacht zum Samstag (16.05.2020) versucht haben, die Schaufensterscheibe des Geschäfts zuerst mit einem Pflanzenkübel einzuwerfen. Als dieser Versuch scheiterte, warfen sie einen Gullideckel, den sie zuvor aus der Straße gehoben hatten, gegen das Fenster. Sie stahlen mehrere elektronische Geräte aus der Auslage. Einer der Tatverdächtigen meldete sich in der darauffolgenden Nacht bei dem Polizeirevier in Bietigheim-Bissingen und gestand seine Tat. Am Mittwochmorgen durchsuchten die Beamten bei seinem mutmaßlichen Mittäter. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Beamten setzten die beiden 22-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell