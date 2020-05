Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/ -Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag (19.05.2020) in eine Wohnung an der Straße Mühlrain eingebrochen und scheiterten bei einem Einbruchversuch an der Felix-Dahn-Straße. Während die 38 und 49 Jahre alten Bewohner schliefen, gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Mühlrain. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld und ein Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend verließen sie die Wohnung mutmaßlich über die Balkontür wieder. Gegen 02.00 Uhr wachte die 74-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Felix-Dahn-Straße von einem lauten Geräusch auf. Es stammte mutmaßlich von einem Blumentopf, der heruntergefallen war, als der Täter versuchte ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Sie bemerkte daraufhin eine Person, die von ihrem Grundstück flüchtete. Dabei soll es sich um einen zirka 170 Zentimeter großen, schlanken Mann mit dunklen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer dunklen Bomberjacke mit weißen Ärmeln. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell