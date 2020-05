Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (18.05.2020) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Marihuana angebaut und damit gehandelt zu haben. Die Beamten durchsuchten gegen 06.45 Uhr aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses die Wohnung des 41-Jährigen im Stuttgarter Osten. Sie fanden in der Wohnung und im Keller mehrere Marihuanaplantagen mit insgesamt rund 50 Setzlingen sowie 80 Pflanzen verschiedener Größe. Die zuständige Haftrichterin setzte den bereits bestehenden Haftbefehl gegen den 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Vollzug. Die Ermittlungen gehen darüber hinaus dem Verdacht nach, dass der Tatverdächtige sich auch wegen Mietbetruges und Entziehung elektrischer Energie strafbar gemacht haben könnte.

