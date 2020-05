Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (17.05.2020) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht, steht mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Die Beamten kontrollierten den 32-Jährigen gegen 15.30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt. Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben zwei Feinwaagen und Verpackungsmaterial, rund 16 Gramm Amphetamin, mehrere LSD-Trips und Ecstasy-Tabletten. Der wohnsitzlose und polizeibekannte Deutsche wurde am Montag (18.05.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

