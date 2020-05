Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Am Abend des 06.05.2020 kommt es im Akazienweg in Frankenthal-Mörsch zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Brandursache ist ungeklärt. Eine Person wird leicht verletzt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen.

