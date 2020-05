Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen

Hanhofen - Zwei Diebstahle aus Pkw's (21+15/0505)

Harthausen / Hanhofen (ots)

04.05 - 05.05.2020, 23:00 - 09:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Harthausen und Hanhofen zu zwei Diebstahlen aus Kraftfahrzeugen durch unbekannte Täter. Im Zeitraum 23:00 - 09:30 Uhr wurde aus einem in der Kolpingstraße in Harthausen verschlossen abgestellten Pkw der Fahrzeugschein und ein in der Mittelkonsole abgelegter Geldbeutel mit Geldkarten und Ausweisdokumenten entwendet. Wie der/die unbekannte/n Täter ins Fahrzeug gelangte/n, ist derzeit nicht bekannt. Gegen 02:30 Uhr entwendete vermutlich ein männlicher Einzeltäter in der Straße An der Schlossmühle in Hanhofen aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel mit EC-Karte und 30EUR Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern / verdächtigen Fahrzeugen machen können. Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen. Zudem ergeht der allgemeine Hinweis, sich nach abstellen des Fahrzeugs davon zu überzeugen, dass dieses auch tatsächlich verschlossen wurde. Lassen sie auch wenn sie sich lediglich kurzfristig von ihrem Fahrzeug entfernen niemals Wertgegenstände (sichtbar) im Fahrzeug zurück.

