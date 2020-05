Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Türöffnen Pedelec-Fahrer übersehen (57/0505)

Speyer (ots)

05.05.2020, 19:25 Uhr

Leicht verletzt wurde ein 58jähriger Pedelec-Fahrer aus Speyer am Dienstagabend in der Christian-Eberle-Straße, als die Beifahrertür eines halbseitig auf dem Gehweg haltenden Pkw geöffnet wurde. Die 23jährige Pkw-Beifahrerin hatte beim Öffnen der Tür nicht hinten geschaut und das Pedelec übersehen. Durch die Kollision mit der Tür kam der Zweiradfahrer zu Sturz und klagte danach über Rückenschmerzen. Er kam in ein örtliches Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell