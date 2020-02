Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Unerlaubte Müllablagerung

Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Vormittag des 27. Februar 2020 fanden Mitarbeiter der Gemeinde Hasloh eine unerlaubte Müllablagerung am Hammerkampsweg vor. Insgesamt wurden hier an zwei wenige Meter voneinander entfernt liegenden Stellen 13 Dämmplatten am Straßenrand abgelegt. Die Polizei stellt hierzu weitere Ermittlungen an und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Beamten gehen davon aus, dass die etwa 120x200 cm großen Dämmplatten vermutlich mit einem größeren Fahrzeug mit Zwillingsbereifung dorthin transportiert wurden. Als möglicher Tatzeitraum konnte der 26. Februar, gegen 18:00 Uhr, bis zum Feststellzeitpunkt des Folgetages, gegen 08:00 Uhr, festgehalten werden.

Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug in diesem Bereich oder Angaben zum Ursprung der Platten nimmt das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-40920 entgegen.

