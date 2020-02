POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Donnerstag, den 27. Februar 2020, ist es in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eine Fahrzeuginsassin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Gegen 8 Uhr morgens ereignete sich der Verkehrsunfall in der Hamburger Straße. Der 32-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen von einer Grundstückszufahrt in die Hamburger Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda, der die Hamburger Straße in Richtung Adenauerdamm befuhr. Die 51-jährige Beifahrerin des Skoda aus dem Kreis Steinburg wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Im Weiteren werden nun die Unfallermittler des Polizeireviers Elmshorn versuchen zu klären, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

