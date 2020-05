Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Schlägen auf Demoteilnehmer Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (16.05.2020) drei Männer im Alter von 38, 45 und 54 Jahren angegriffen und teilweise lebensgefährlich verletzt. Die drei Männer befanden sich gegen 14.00 Uhr auf dem Weg zu einer Demonstration auf dem Wasengelände, als sie im Bereich der Mercedesstraße von einer größeren Anzahl von Tätern angegriffen wurden. Mutmaßlich traktierten die Täter ihre Opfer mit Faustschlägen und Tritten. Die Unbekannten, die zum Zeitpunkt der Tat schwarz gekleidet und offenbar maskiert waren, ließen die Männer verletzt am Boden zurück und sollen im Anschluss zu Fuß in Richtung Mercedes-Benz-Museum geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Bei der Tat erlitt der 45-Jährige offenbar leichte Verletzungen. Der 38-Jährige und der 54-Jährige mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit schwebt der 54-Jährige in Lebensgefahr. Die Polizei Stuttgart hat eine größere Ermittlungsgruppe unter Einbeziehung von Spezialisten des Staatsschutzes eingerichtet. Sie hat die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts sowie weiterer schwerer Straftaten aufgenommen. Ein politischer Hintergrund für die Tat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter die Männer gezielt angriffen haben. In der Nähe des Tatorts fanden die Beamten unter anderem zwei Schlagringe und weitere Gegenstände, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Auch in dieser Hinsicht werden entsprechende Ermittlungen durchgeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

