Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Schaufenster

Stuttgart-Neugereut (ots)

Ein 65-Jähriger ist am Dienstagmittag (19.05.2020) mit seinem Fahrzeug in das Schaufenster einer Wäscherei am Flamingoweg gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Mann mit seinem Suzuki gegen 12.45 Uhr zunächst gegen einen Betonblock, schob diesen zur Seite und beendete seine Fahrt im Schaufenster einer Reinigung. Die Schaufensterscheibe wurde dabei komplett zerstört, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 65-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell