Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes Benz beschädigt- Verursacher flüchtet

Bünde (ots)

(sls) An der Meyerhofstraße in Bünde kam es in der Zeit von Montagnachmittag (16.3.) bis Dienstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 67-jähriger Geschädigter hatte seinen Mercedes Benz in Höhe des Grundstückes im Bereich der Einmündung Lerchenweg abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Mercedes im Frontbereich, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort besteht der Verdacht, dass der Fahrer vom Lerchenweg in die Meyerhofstraße eingebogen sein könnte und dabei das Fahrzeug des 67-Jährigen beschädigte. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221/8880) in Verbindung.

