Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fehlende Kooperation führt zu Gewahrsam

Gaggenau (ots)

Nachdem ein 37 Jahre alter Mann den Beamten des Polizeireviers Gaggenau Am Dienstag kurz nach Mitternacht jegliche Kooperation verweigerte, führte ihn dies schlussendlich in Polizeigewahrsam. Der Mann hielt sich zuvor in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf, wo er eine ihm bekannte Bewohnerin durch ständiges Klingeln zum Öffnen der Türe bewegen wollte. Nicht nur diese, sondern auch weitere Anwohner fühlten sich durch das Verhalten des scheinbar Alkoholisierten gestört. Nachdem er einem Platzverweis der hinzugerufenen Beamten nicht folgen wollte und weitere Störungen nicht zu vermeiden waren, musste der 37-Jährige mit zum örtlichen Polizeirevier. Mangels alternativer Unterbringungsmöglichkeiten im familiären Umfeld des Mannes in Kombination mit einem gemessenen Alkoholpegel von über zwei Promille, musste der Mann die Nacht vorerst in Polizeigewahrsam verbringen. /ma

