Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Ein Unfall hat am Montagnachmittag in der Kuhbacher Hauptstraße zu etwa 10.000 Euro Sachschaden geführt. Gegen 16:40 Uhr wollte der Fahrer eines VW Golf aus seinem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei einen vorschriftsmäßig geparkten Suzuki. Glücklicherweise wurde der Mann durch den Aufprall nicht verletzt.

