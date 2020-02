Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Radfahrern

Bastorf bei Kühlungsborn (ots)

Am Vormittag des 23.02.2020 ereignete sich in Bastorf ein Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Fahrzeugführer eines VW Transporters und einer Rennradgruppe mit 4 Sportlern. Der Fahrer des Transporters fuhr aus seiner Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr und nahm aus bisher unbekannter Ursache die Radfahrer zu spät wahr. Drei der vier Rennradfahrer stürzten und verletzten sich , einer von ihnen schwer. Dieser und eine Fahrradfahrerin wurden im Krankenhaus ärztlich versorgt, die beiden anderen konnten ihren Weg anschließend fortsetzen. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Jette Hantke Polizeioberkommissarin PHR Bad Doberan

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell