Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

+++ Einbruchdiebstahl ++ Betrug durch falsche Gewinnversprechen ++ diverse Verkehrsdelikte +++

Einbruchdiebstahl

Emden - Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 10:15 Uhr, über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten des Tagesaufenthalts für Wohnungslose in der Hansastraße. Sie durchsuchten das Objekt und erbeuteten hierbei Tabakwaren. Nach der Tat gelang es ihnen unerkannt vom Tatort zu fliehen. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und bittet nunmehr Zeugen um weitere Hinweise.

Betrug durch falsche Gewinnversprechen

Rhauderfehn - Eine 67-jährige Frau aus Rhauderfehn ist in der vergangenen Woche von Telefonbetrügern geschädigt worden. Ihr wurde zunächst ein Lotteriegewinn in Höhe von 500.000 Euro in Aussicht gestellt und letztlich wurde sie, durch eine geschickte Gesprächsführung, dazu bewegt, mehrfach sogenannte Verwaltungsgebühren als Vorschuss, über Guthabenkarten sowie einen Finanztransferdienstleister, an die Betrüger zu übermitteln. Hierbei erlangten die Täter in der Summe einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Nachdem die Frau sich Verwandten anvertraut hatte, flog der Schwindel auf und es folgte eine Anzeigeerstattung bei der Polizei.

Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Emden - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Wykhoffweg ergab sich für Beamte der Polizei Emden am Samstagvormittag bei dem 39-jährigen Fahrer eines BMW der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der Mann räumte den vorherigen Konsum von Heroin und Kokain ein. Eine Blutprobe wurde zur Beweissicherung entnommen und anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Weener - Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine 58-jährige Frau aus Weener, welche am Samstagnachmittag von Beamten der Polizei aus Leer mit ihrem Opel in der Burgstraße kontrolliert wurde. Sie räumte den Konsum von Cannabisprodukten vor Fahrtantritt ein. Weiterhin wurde im Rahmen der Kontrolle bekannt, dass die Frau nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheitsfahrten

Leer - Durch Zeugen wurde der Polizei am Samstag gegen 17:00 Uhr mitgeteilt, dass ein 58-jähriger Radfahrer aus Weener, welcher kurz zuvor auf dem Radweg an der Emsstraße in Richtung Leer unterwegs war, gestürzt ist und allem Anschein nach stark unter Alkoholeinfluss steht. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der Mann einen Atemalkoholgehalt von 2,7 Promille hatte. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Westoverledingen - Ein 27-jähriger Mann ist, nach Hinweisen von Zeugen, am Samstag gegen 23:45 Uhr durch Beamte der Polizei Leer in der Schulstraße überprüft worden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er zuvor mit einem SEAT unter dem Einfluss von Alkohol (1,23 Promille Atemalkoholgehalt) gefahren ist. Anschließend wurde auch bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rhauderfehn - Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Rhauderfehn bemerkte heute, gegen 03:00 Uhr, an der Langholter Straße einen Ford Transit, welcher in einem Straßengraben zum Stehen gekommen ist. Der 25-jährige Fahrer aus Rhauderfehn war zuvor mit dem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel gefahren, beschädigte dort ein Verkehrszeichen und riss sich dabei die Ölwanne seines Fahrzeugs auf. Die Fahrt ging dann noch etwa 100m weiter über die Langholter Straße und endete im besagten Graben. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand (1,58 Promile). Aufgrund der Schäden und der entstandenen Ölspur waren neben der Polizei auch die Straßenmeisterei, eine Spezialfirma zur Ölspurbeseitigung sowie die untere Wasserbehörde vor Ort. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Samstag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:25 Uhr, beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer einen, auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße abgestellen, schwarzen Skoda Karoq und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Thorsten Lünemann

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690-215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell