Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Verkehrsunfallflucht am Bahnhof

Hildesheim (ots)

Sarstedt,(lü) Jacobistraße, Fahrbahnrand gegenüber der EON, hinter der Parkplatzausfahrt. Ein 26-Jähriger aus Sarstedt hatte seinen schwarzen Pkw VW am 21.08.2020, in der Zeit von ca. 06.50 Uhr und 14.30 Uhr in der Jacobistraße abgestellt und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein Pkw in der Zwischenzeit von einem anderen Kfz beschädigt wurde. Anschließend ist der Verursacher mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Vom Unfall verursachen Kfz wurden Fahrzeugteile gefunden. Erste Ermittlungen ergaben dabei, dass es sich beim Verursacher um ein motorisiertes Zweirad gehandelt haben muss. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Tel.: 05066/9850

