Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 20.08.2020 geriet ein Fahrzeug, das in der Speicherstraße in Hildesheim abgestellt war, in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Hildesheimer gegen 23:00 Uhr aufgrund eines lauten Knalls auf den Transporter aufmerksam und sah einen Feuerschein im Bereich des Motorraums. Eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung war kurze Zeit später am Brandort. Zu diesem Zeitpunkt standen der gesamte Motorblock und das Führerhaus des Renault in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Das Führerhaus brannte vollständig aus, die Ladefläche sowie der Motorraum wurden stark beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zu dem Brand Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell