Polizei Aachen

POL-AC: Mann rastet im Ferberpark aus und leistet Widerstand

Aachen (ots)

Am Montag (04.05.2020) gegen 2 Uhr traf in Burtscheid der 45-jährige Geschädigte auf den ihm flüchtig bekannten 34-jährigen Tatverdächtigen. Im Ferberpark kam es zum Streit. Der Tatverdächtige schrie den Geschädigten an und schlug auf ihn ein. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten trennten die Männer. Der Geschädigte klagte über starke Schmerzen im Gesicht und im Brustkorb. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hatte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Wache transportiert. Im Streifenwagen beleidigte der Mann die Polizisten verbal und versuchte, in deren Richtung zu spucken und zu treten. Dies konnte durch die Beamten unterbunden werden. Auf der Wache entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Den Rest der Nacht verbrachte der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige betreut wird und über eine Wohnanschrift verfügt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entlassung des Mannes an. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Beamten blieben unverletzt. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell