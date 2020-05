Polizei Aachen

POL-AC: Korrekturmeldung - Polizei sucht Zeugen - Mehrere brennende Pkw

Würselen (ots)

Der PKW-Brand Gracht in Würselen ereignete sich in der Nacht 03.05.2020 gegen 1 Uhr und nicht wie zunächst gemeldet am 02.05.2020. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und die Änderung zu berücksichtigen. (fp)

