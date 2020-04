Polizei Aachen

POL-AC: Kurios - schneller Fahndungserfolg nach vermeintlich falschem Polizeibeamten

Simmerath/Kesternich (ots)

Am 28.04.2020 gegen 19.30 Uhr kontrollierten vermeintlich falsche Polizeibeamte vier Jugendliche auf dem Parkplatz der Kläranlage in Simmerath (siehe Meldung vom 29.04.2020). Im Laufe des heutigen Tages (30.04.2020) konnte der Fall aufgeklärt werden. Die vermeintlich falschen Polizeibeamten waren ein echter Polizist mit einem Bekannten. Beide hatten beobachtet, wie die Jugendlichen das Durchfahrverbot vom Parkplatz in den Wald missachtet hatten, um mit ihren motorisierten Zweirädern durch den Wald zu fahren. Aus diesem Grund führte der Polizist ein verkehrsdidaktisches Gespräch. Die kritischen Jungen fragten zurecht nach dem Ausweis, weil der Ordnungshüter in seiner Freizeit unterwegs und nicht sofort als Polizeibeamter zu erkennen war. Insofern haben die handelnden Personen alles richtig gemacht und die Polizei kann die Ermittlungen einstellen. (fp)

