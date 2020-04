Polizei Aachen

POL-AC: Mainacht 2020 - Polizei ist präsent und appelliert an Feiernde

Aachen/ StädteRegion (ots)

Die Nacht zum 1. Mai ist für die Aachener Polizei im Regelfall eine besondere Schicht, in der neben Karneval, Silvester oder Halloween, die meisten Einsätze in der Region bewältigt werden müssen. Auch wenn es dieses Jahr, aufgrund der Corona- Problematik und des bestehenden Kontaktverbotes keine der üblichen Brauchtumsveranstaltungen, Maifeste oder sonstige Aktivitäten in größeren Gruppen geben darf, wird die Polizei trotzdem mit vielen Kräften präsent sein. In der Stadt und auf dem Land werden die Beamtinnen und Beamten unterwegs sein und neben Verkehrskontrollen auch Kontrollen im Rahmen der Corona- Schutzverordnung durchführen. Im öffentlichen Verkehrsraum wird die Polizei wie jedes Jahr Alkoholkontrollen durchführen und ein Auge auf die Fahrzeuge haben, deren Ladung nicht den geltenden Verkehrsvorschriften entspricht; denn Maibäume sind so zu transportieren, dass deren Transport keine Gefahr oder Behinderung für den Fahrzeugführer als auch für andere darstellt. Zudem werden die Beamten nötigenfalls gegen die in diesem Jahr verbotenen, aber in vielen Kommunen zur Mainacht üblichen, Traktorfahrten mit mehreren feiernden Personen auf Anhängern, vorgehen. Zum Wohle aller beherzigen Sie bitte die geltenden Bestimmungen und beachten Sie das Kontaktverbot und den Mindestabstand. Bleiben Sie zu Hause und genießen Sie den Abend zusammen mit Ihrer/ Ihrem Liebsten. (pw)

