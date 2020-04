Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Ladendiebstahl

Aachen (ots)

Ein Mann hat gestern Mittag versucht Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Oppenhoffallee zu klauen. Ein Verkäufer konnte beobachten, wie der 27-Jährige mehrere Fertigsalate und Säfte in einer Tasche verschwinden ließ. Als er beim Verlassen des Ladens von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Es kam zu einer Rangelei, bei der sich der Angestellte leicht verletzte. Durch das Verschließen der Eingangstüre gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Als diese den Supermarkt betrat, war der Mann gerade in aller Seelenruhe dabei, einen der Fertigsalate zu essen. Bei einem erneuten Fluchtversuch musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er habe schlicht und einfach Hunger gehabt, so seine Aussage.

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde der Mann freiwillig in eine Klinik gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell