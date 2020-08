Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Ortshausen und Mahlum

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am 20.08.2020, gegen 19:10 Uhr, ist es auf der L497 zwischen Ortshausen und Mahlum in 31167 Bockenem zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-Jährige Bockenemerin ist auf dieser Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt. Die Pkw-Führerin wurde schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des Pkw wurde die L497 kurzzeitig vollgesperrt. Der Pkw wurde durch ein Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund austretender Betriebsstoffe waren auch die Feuerwehr Ortshausen sowie die Untere Wasserbehörde vor Ort.

