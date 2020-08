Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Polizei Hildesheim sucht nach Nötigungen und anschließendem Verkehrsunfall am 11.08.2020, zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr, Zeugen, die den nachfolgenden beschriebenen Angaben Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Ford auf der linken Fahrspur des Berliner Kreisels gefahren und habe den Kreisverkehr in Richtung B6 verlassen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer in dem dortigen Kreisel befunden, der mit seinem VW die rechte Fahrspur genutzt habe. Beim Queren der rechten Fahrspur habe der VW Fahrer stark abbremsen müssen. Im Anschluss sei der 26-jährige VW Fahrer dem Ford gefolgt, um den Fahrer zu Rede zu stellen. Während der Fahrt über die B6 in das Gewerbegebiet Bavenstedt, Bavenstedter Straße, soll der 40-jährige Hildesheimer mehrfach die Fahrspur gewechselt haben. An der Kreuzung direkt hinter der Abfahrt hätten die Verkehrsteilnehmer aufgrund eines roten Signallicht gewartet. Der 26-jährige Hildesheimer habe dann die Gelegenheit genutzt und seinen Pkw vor den Ford gesetzt, um ein Gespräch zu suchen. Der Ford Fahrer habe sich jedoch bedroht gefühlt, weil der andere Verkehrsteilnehmer ein Messer in seiner Hand gehalten habe. Anschließend hätten beide die Fahrt in Richtung Kennedydamm und Drispenstedt fortgesetzt. In dem Ortsteil Drispenstedt habe es u.a. weiter Überhol- und Ausbremsversuche durch den VW- Fahrer gegeben. Im Lerchenkamp seien die Fahrzeuge dann infolge eines riskanten Überholmanövers durch den VW-Fahrer zusammengestoßen. Der VW wurde dabei an der linken vorderen Fahrzeugfront beschädigt und der Ford an der hintern rechten Fahrzeugtür.

Die Polizei nahm anschließend den Unfall sowie die zuvor geschilderten Umstände der Verfolgungsfahrt auf und kontaktierte die hiesige Staatsanwaltschaft, um einen Beschluss für eine Durchsuchung des Pkw zu erhalten. Noch vor der Durchsuchung übergab der Fahrer den eingesetzten Beamten ein Messer, welches sichergestellt wurde. Zudem wurde der Führerschein des VW Fahrers, aufgrund seiner Tathandlungen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, sichergestellt.

Die Ermittler des 7. Fachkommissariat suchen Zeugen, die zu dem Sachverhalt Angaben machen können. Diese mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Aufgrund der diversen Verkehrsverstöße und der vielen unangepassten Fahrverhalten wurde in der Pressemeldung nicht jedes Detail beziehungsweise Verstoß expliziert notiert.

