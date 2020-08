Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter entwenden Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(mad)- Zwischen dem 10.08.2020, 09:00 Uhr, und dem 17.08.2020, 17:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Kellertür eines Reihenendhauses in der Schlesierstraße in Hildesheim Ortsteil Ochtersum auf. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Behältnisse in verschiedenen Räumen und flüchteten mit Schmuckstücken.

Zeugen, die Hinweise zur der Tat geben können oder ein Ausbaldowern beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Madlen Tasch

Telefon: 05121/939-299

E-Mail: madlen.tasch@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell