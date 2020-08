Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Beeinflussung von berauschenden Mitteln ein Pkw geführt - Verkehrskontrollen am Wochenende

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Am Freitag, den 14.08.2020, gegen 22:10 Uhr, bemerken Beamte des PK Bad Salzdefurth einen Pkw, welcher trotz Dunkelheit und Regen ohne jegliche Beleuchtung die Wehrstedter Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Wehrstedt befährt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 64-Jährige Bad Salzdetfurther erhebliche motorische Ausfallerscheinungen aufweist. Eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung kann jedoch ausgeschlossen werden. Der mögliche Grund für die Ausfallerscheinungen ist die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dem Pkw-Führer droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Samstag, den 15.08.2020, gegen 05:20 Uhr, wird auf der Bodenburger Straße in 31167 Bockenem OT Klein Ilde ein weiterer Pkw kontrolliert. In der Kontrolle ergibt sich der Verdacht, dass die 43-Jährige Bad Salzdetfurtherin unter dem Einfluss von THC steht. Der Pkw-Führerin droht nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Am Sonntag, den 16.08.2020, gegen 23:40 Uhr, wird auf der Schlesier Straße in 31188 Holle ein Pkw kontrolliert. Auch in dieser Verkehrskontrolle ergibt sich der Verdacht, dass der 38-Jährige Holler unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagiert positiv auf THC und Kokain. Bei der Durchsuchung des Pkw können zudem Überreste der beiden Drogen aufgefunden werden, die auf den vorherigen Konsum hindeuten. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Pkw-Führer drohen zwei Strafanzeigen. Zum einem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hinzu kommt eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Den drei Personen wurde ausdrücklich die Weiterfahrt untersagt. Alle wurden für die Durchführung der Blutentnahmen zur PI Hildesheim verbracht. Anschließend wurden die Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

