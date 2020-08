Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze: (bue) Am 16.08.2020 befährt gegen 12:05 Uhr ein 52-jähriger Elzer mit seinem Pkw Skoda die Straße Am Sonnenberg in Fahrtrichtung Innenstadt in Elze. An der Kreuzung Am Sonnenberg/Am Kirschberg/Heinestraße übersieht er einen bevorrechtigten 62-jährigen Motorradfahrer aus Elze. Dieser bremst daraufhin abrupt bis zum Stillstand ab und kippt in der Folge mit seinem Motorrad um. Durch den Sturz verletzt sich die auf dem Motorrad befindliche Sozia leicht. Am Motorrad entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zur Zeit des Unfalles soll sich eine Fußgängerin im Kreuzungsbereich des Unfallortes aufgehalten haben. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell