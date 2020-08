Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstr. (al) In der Nacht von Donnerstag, 13.08.20, auf Freitag ist in einem Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 04:30 Uhr eine Sattelzugmaschine an dessen Front beschädigt worden. Die Sattelzugmaschine hatte auf einem Nebenweg der Hauptstraße, der zu den Wirtschaftswegen hinter der Bahnüberführung führt, geparkt. Die in Höhe von ca. 1000 EUR entstandenen Schäden weisen eher auf einen anderen Lkw oder Landwirtschaftliches Gefährt als verursachendes Fahrzeug hin. Wer Hinweise zu einem weiteren großen Fahrzeug am Unfallort zur o.g. Zeit machen kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

